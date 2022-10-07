Bodrum'da feci kaza: 1 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Kaza, Bitez mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 48 AIP 375 plakalı Mini Cooper marka otomobil kasisten geçtiği sırada sürücüsü Bülent Salbaş'ın kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, karşı istikametten gelen 48 TJ 061 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Varda, motosikette yolcu olarak bulunan oğlu Deniz Varda ile otomobildeki Ceren Demirel Salbaş ve otomobil sürücüsü Bülent Salbaş yaralandı. Kazada Deniz Varda çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine fırladı.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür



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