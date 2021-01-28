Bodrum'da fırtına ve dolu kabusu

Bodrum'da etkili olan dolu yağışı görenleri şaşkına çevirdi. Aniden bastıran dolu nedeniyle ilçe beyaza büründü. Duydukları gürültüye uyanan vatandaşlar ise dolu yağışını görünce şok oldu.

Dolu yağdığı esnada seyir halinde bulunan 6 araç ise bir birine girdi. Zincirleme kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Yağış sonrasında Turgutreis Mahallesi'nde ise istinat duvarı çöktü, bir araç duvarın altında kaldı. 3 gündür zaman zaman şiddetini arttıran fırtına nedeniyle bir çok ağaç devrildi. Rüzgarın etkisiyle bir elektrik direğinin de yola devrildiği öğrenildi.

Eren Ayhan

