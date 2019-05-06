Bodrum'da futgolf festivali

Toplam 30 sporcunun katıldığı turnuvada büyük çekişme ve heyecan yaşandı. Kürsü mücadelesinin son yarışmaya kadar devam ettiği FGSD Bodrum Open Cup sürpriz isimlerin başarılı skorları ile ilginç bir rekabete sahne oldu. Turnuvada 4 oyuncu “Hole in One” (Tek vuruşta isabet) yapma başarısı gösterirken, turnuva Bodrumlu sporseverler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Bodrum Open Cup turnuvasında birinciliği Furkan Nebioğlu, ikinciliği Faruk Pazarcı, üçüncülüğü Orhan Ülker elde etti. Turnuvada başarılı olan sporculara Braun ve Mugo'nun sponsorluğunda Anneler Günü'ne özel hediyeler dağıtıldı. En başarılı üç toplam skorun yanı sıra, tek vuruşta isabet bulan Özcan Cezan ve en uzun vuruşu yapan Volkan Okandar da özel olarak ödüllendirildi.

Türkiye Klasmanı'na puan veren bir sonraki turnuva 16 Haziran 2019'da Ataşehir Golf Kulübü'nde gerçekleşecek. 12 delik üzerinden oynanacak turnuva bir gün sürecek ve turnuvada başarılı olan 50 puan kazanacak.