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Bodrum'da hortum paniği

Bodrum'da hortum paniği
Bodrum'da hortum paniği

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, oluşan hortum karşısına panik yaşadı.

Bodrum’da hortum paniği - Tıkla İzle

Gümüşlük Mahallesi'nden Simay - 1 isimli teknesiyle balık tutmak için açılan Mustafa Yurdan ve arkadaşları bir anda uzak bir noktada hortum gördü. Akyarlar açıklarına denk gelen hortumu gören Yurdan ve arkadaşları o anları saniye saniye kaydetti. 

Bir anda karşılarında hortum gördüklerini belirten Yurdan, “Sabah balık tutmak için Gümüşlük sahilinden denize açıldık. Kadıkalesi açıklarına geldiğimizde uzakta bir hortum gördük. Akyarlar ya da Ortakent açıklarına denk gelen hortumu izledik. Yaklaşık 5 dakika boyunca görülen hortum daha sonra dağılınca rahat bir nefes aldık” dedi.  

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