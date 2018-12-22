Bodrum'da inşaat çöktü 5 işçi yaralandı

Eski Çeşme Mahallesi Adnan Toker sokağında bulunan bir inşaatta çöktü. İnşaat işçilerinin çalıştığı esnada meydana gelen göçükte 5 işçi moloz yığınlarının altında kaldı. Büyük bir gürültü ile çöken inşaatı gören vatandaşlar 122 ekiplerine ve itfaiyeye haber verdi. İçeride 5 kişinin bağırtısı üzerine Muğla 911 arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri yıkılan binaya girerek yaralıları kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Beton yığınlarının arasından çıkarılan 5 işçi hazır bekleyen ambulanslarla ilçede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. İnşaatın çökmeye devam etmesi nedeniyle vatandaşlar çevreden uzaklaştırıldı. İnşaat işçilerinden 1'inin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Muğla 911 arama kurtarma dernek başkanı Cenk Ayata içerden 5 kişiyi sağ salim kurtarıldığını belirterek 1 kişinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Ayata molozların arasından 5 kişinin olduğunu tespit etti ve kurtarma çalışması başlattık. İçlerinden 1 kişinin ağır olduğunu tahmin ediyoruz. Tüm işçiler dışarıya çıkarıldı ve İtfaiye ekipleriyle beraber yaralı olan işçiler kurtarıldı” dedi.

İnşaata işçi Mehmet Yeşilöz ise bir anda gürültü geldiğini ve arkadaşlarının göçük altında kaldığını belirti.

Eren Ayhan

