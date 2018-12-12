Bodrum'da insan kaçakçılarına operasyon: 1'i uzman çavuş 9 gözaltı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum Deniz Güvenlik, Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığı, Topan Adası'nın kuzeybatısında bir teknenin hareket halinde olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Kaçakları termal kameralar tarafından tespit eden ekipler, yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Somali, Suriye, Filistin, Mısır, Yemen ve Irak uyruklu 112 kaçak göçmeni “Eşref” isimli teknede yakalamıştı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Mültecilerden alınan ifadeler doğrultusunda Gümüşlük ve Turgutreis mahallelerinde operasyon başlatan jandarma ekipleri, 1'i Filistin uyruklu 9 organizatör şüphelisini gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden birinin Gümüşlük Jandarma Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş E.Y. olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınan A.M., S.Ö., Ü.B., A.Ö., C.P., S.S.W., S.T., M.N.C. ve E.Y. isimli şüpheliler, Bodrum Adliyesine sevk edildi.

Tuba Ayhan

