Bodrum'da Kasım ayında deniz keyfi

Sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist, kasım ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havanın etkisini arttırmasıyla sıcak kumlara, şezlonglara uzanan tatilciler, kitap okuyup, uzun süre güneşlendi. Bazı turistler ve vatandaşlar ise Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde bulunan restoran ve kafeleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü Bodrum'da Paşatarlası sahili ise denize giren vatandaşlarla doldu. Pastırma sıcaklarının etkisinin sürdüğü ilçede sarı yaz yaşanmaya devam ediyor. Almanya'dan Bodrum'a tatile gelen Schlang ailesi, kasım ayında denize girmenin tadını çıkarırken, geldikleri ülkede havaların çok soğuk olduğunu, Türkiye'yi ve Bodrum'u çok sevdiklerini ifade ettiler.

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava ve yağmur etkili olurken, Bodrum'da ise yazdan kalma günlerin yaşanması, Türkiye'de 4 mevsim yaşandığını gözler önüne serdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre ise hava sıcaklıklarının hafta içinde mevsim normallerinin üzerinde olacağı öğrenildi.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür