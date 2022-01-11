Bodrum'da kırmızı alarm: 'dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı

Bodrum'da önceki gün başlayan ve halen devam edan sağanak yağmur nedeniyle onlarca ev ve iş yeri sular altında kaldı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle Bodrum Belediye ekipleri mesaiyi 24 saate çıkardı. Bir yandan destek hizmetleri su basan ev ve iş yerlerinin sularını boşaltırken, temizlik işlerine bağlı ekipler ise iş yerlerini, evleri ve mazgallarda biriken çöpleri temizliyor.

Gece gündüz yardım gidiyor

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri dört gündür Bodrum'da etkili yağmurda zarar gören konutlarını, işyerlerini su basan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaçlar anında iletiliyor, 24 saat boyunca hizmet veren Kültür ve Sosyal İşler personeli vatandaşın ihtiyacı olan battaniye, yatak, yakacak, temizlik malzemesi ve gıdaları ulaştırmaya çalışıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, “Biz Bodrum Belediyesi olarak vatandaşımızın yanında olacağız. Başkanımız Ahmet Aras'ın verdiği talimat doğrusunda hasar tespiti yapıyoruz, belediyemizin imkanları çerçevesinde vatandaşımıza derman olmaya çalışıyoruz. AFAD, Muğla Valiliğimiz ve Muğla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kurumlarla süreçte koordineli bir şekilde selden zarar gören vatandaşımıza destek olmaya hazırız. Belediye olarak günün ihtiyaçlarını 4 gündür halkımıza çözmek için çalışıyoruz” dedi.

"İhtiyacı olmayan dışarı çıkmasın"

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve megafonlardan uyarı yapılarak “İlçemizde devam eden yağışlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olunmasını, gerekmedikçe evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz” paylaşımında bulunuldu.

Destek Hizmetleri ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise ev ve işyerlerindeki su baskınlarına anında müdahale ettiklerini belirterek, “İlçemizde yaşanan sağanak yağmur nedeniyle su taşkınları oluştu. Bunun için tüm ekibimiz 24 saat mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan su baskını oluşan evlerdeki suları tahliye ediyoruz, diğer taraftan ise evlerin, iş yerlerinin temizliğini yapıyoruz. Mazgallar ve dere yataklarının çoğunda evsel atık var çöp birikintileri dere yataklarının ağzını kapatmıştı. Bazı dere yataklarında gördüğümüz manzaralar ise bizi üzdü. Kamyon tekerinden, pet şişeye, çöp poşetlerinden, birçok evsel atık olduğunu gördük. Yaralar sarılana kadar çalışmalarımız sürecek. Başkanımız Ahmet Aras 4 gündür sahada ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için canla başla çalışıyor. Tüm belediye personelimiz sahada olup yağmurlar dinip, yaralar sarılana kadar da sahada olacaktır” şeklinde konuştu.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

