İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da kısıtlamaya rağmen denize girdiler, balık tuttular

Bodrum'da kısıtlamaya rağmen denize girdiler, balık tuttular
Bodrum'da kısıtlamaya rağmen denize girdiler, balık tuttular

Bodrum’da 2 gündür etkili olan fırtına, sağanak yağış ve dolunun ardından açan güneşi fırsat bilen bir genç, kısıtlamaya rağmen denize girdi, bazı vatandaşlar ise balık tuttu. Bir grup gencin de sokağa çıkma kısıtlamasına aldırmadan eğlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına turizmin gözbebeği Bodrum'da da büyük ölçüde uyulduğu görüldü. Sahiller, sokaklar boş kalırken, ana arterlerde ise trafik yoğunluğu olduğu gözlendi.

Ocak ayında deniz keyfi

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kumbahçe sahilinde 1 kişinin denize girmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 1 haftadır soğuk havanın etkili olduğu, son 2 gündür ise fırtına, sağanak yağış ve dolunun vurduğu ilçede bugün ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen 1 kişi denize girerdi. Bazı bölgelerde ise balık tutan vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. Özellikle sakin koyları seçen vatandaşlar iskelelerden balık tuttu. 

Eren Ayhan
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.