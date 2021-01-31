Bodrum'da kısıtlamaya rağmen denize girdiler, balık tuttular

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına turizmin gözbebeği Bodrum'da da büyük ölçüde uyulduğu görüldü. Sahiller, sokaklar boş kalırken, ana arterlerde ise trafik yoğunluğu olduğu gözlendi.

Ocak ayında deniz keyfi

Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kumbahçe sahilinde 1 kişinin denize girmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 1 haftadır soğuk havanın etkili olduğu, son 2 gündür ise fırtına, sağanak yağış ve dolunun vurduğu ilçede bugün ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen 1 kişi denize girerdi. Bazı bölgelerde ise balık tutan vatandaşlar ise dikkatlerden kaçmadı. Özellikle sakin koyları seçen vatandaşlar iskelelerden balık tuttu.

Eren Ayhan

