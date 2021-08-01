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Bodrum'da korkulan oldu, alevler evlere sıçradı

Bodrum'da korkulan oldu, alevler evlere sıçradı
Bodrum'da korkulan oldu, alevler evlere sıçradı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi sakinleri güvenli bölgelere tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı. Mahalleliler çaresizce evlere sıçrayan yangını söndürmek için uğraş veriyor.

Bodrum'da korkulan oldu, alevler evlere sıçradı - Tıkla İzle

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, Mazı Mahallesi'nde yerleşim yerlerini tehdit etti.

Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı. Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle İnce Yalı mevkiinden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesine devam ediliyor.

Mazı Mahallesi ormanlık alanında etkili olan yangın ise, rüzgarın yön değiştirmesi ile bölgedeki evlere sıçradı. Yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.
 

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Mazı Mahallesi'ni tehdit eden yangın bölgesine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ve Tayfun Yılmaz da yangın çalışmaları yerinde inceliyorlar.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de yangın söndürme çalışmalarına katılırken, aynı zamanda tahliyelerin gerçekleşmesine de yardımcı oluyor.

Eren Ayhan - Bekir Tosun
 

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