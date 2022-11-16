Bodrum'da otel alevlere teslim oldu

Bitez Mahallesi'nde faaliyet gösteren Hakan Otel'de bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çatı katında ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Otelden çıkan siyah dumanlar yarımadanın büyük bölümünden görülürken, ihbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Bodrum Belediyesi arazözleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, otelin arka kısmından yangına müdahale etti.

Otelde bulunan yavru köpekler oteldekiler tarafından dışarı çıkarılırken, kedisinin otel içerisinde kaldığını söyleyen bir kadın ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yangından etkilenen kedinin pencere önüne sığındığı görüldü. Oldukça korktuğu gözlenen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Hamdi Yörür



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