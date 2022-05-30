İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında birkaç dönüm alan zarar gördü.

Akşamüstü saatlerinde bulunan otluk ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangın, rüzgarla birlikte yayılmaya başladı. Alevlere, vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ve bahçe hortumları ile müdahale etti.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ve aralarında çocukların da olduğu mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

Yangında, birkaç dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.