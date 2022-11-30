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Bodrum'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Bodrum'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Bodrum'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı 56 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Bodrum'da otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Tıkla İzle

Kaza, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bitez Kavşağı ile Yeni Hastane Kavşağı arasındaki zincir marketlerin olduğu bir noktadaki yaya geçidinde Aynur Ün ve kızı karşıya geçmek için bekledi. O esnada yolda seyreden bir otomobilin sürücüsü, yolun sağ şeridinde durup anne ve kızına yol verdi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçen yayalardan Aynur Ün'e sol şeritten hızla gelen M.A. idaresindeki 48 AGJ 484 plakalı otomobil hızla çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle refüje fırlayan 56 yaşındaki Aynur Ün, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan Ün, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan sürücü M.A.'nın gözaltına alınarak karakola götürüldüğü öğrenildi.

Kazada yardıma ilk koşan vatandaşlardan Sancar Kısaoğlu, “Büyük bir gürültü duyduk. Gürültüyü duyunca dışarı koştuk. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduk. Yaya geçidine yaklaşırken yavaşlamak gerekir ama otomobil sürücüsü çok hızlı gelmiş. Allah rahmet eylesin.” dedi.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan
 

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