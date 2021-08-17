Bodrum'da Rus turistin düşürdüğü bin 200 doları otobüs şoförü teslim etti

Rusya'dan tatile gelen 28 yaşındaki Gulieva Leila, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan otobüse bindi. Turist Leila, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsle yolculuğunu tamamladıktan sonra kalacağı otele gitmek için indi. Şoför Adem Aldırak, yolcuları bıraktıktan sonra MUTTAŞ otobüsünü temizlerken bin 200 doları buldu. Parayı bulan otobüs şoförü Aldırak, örnek bir davranış sergileyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığına tutanak karşılığında bin 200 doları teslim etti. Parasını düşürdüğünü anlayan Rus turist Leila, otobüs terminaline gelerek parasını düşürdüğünü söyledi. Parasının bulunduğunu söyleyen yetkililer Leila'ya bin 210 dolarını teslim etti.



Eren Ayhan

