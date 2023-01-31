Bodrum'da satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı



Türkbükü ve Gündoğan açıklarındaki Küçük Tavşan Adası satılığa çıktı. 220 milyon 220 bin liraya satılan adanın 71 bin metrekare olduğu 6 parselden oluştuğu öğrenildi. Küçük Tavşan Adası'nın, tarla ve zeytinlik içinde yatırım maksatlı kullanılabileceği hisseli tapu olduğu bildirildi. 23 Ocak'ta ilana çıkarılan adaya yoğun talep olduğu öğrenildi.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür



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