Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı

Bodrum'da fiziki takip yaptıkları silah kaçakçıları tarafından girdiği çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Polis memuru Ercan Yangöz gözyaşları içerisinde Bodrum'dan uğurlandı. Hastane önünde sevenleri ve yakın arkadaşları tarafından dualar okunarak yolcu edinen Şehit Yangöz uzun araç kuyruğu ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şehit cenazesi Emniyet Müdürlüğünde okunan duaların ardından meslektaşlarının gözyaşları arasından ilçeden uğurlandı. Şehidin naaşı yarın sabah 9'da Muğla'da düzenlenecek şehit töreninin ardından baba ocağı olan memleketi Denizli'ye götürüleceği öğrenildi.

Otomobilden ateş etmişler

Birkaç ay önce Bodrum'a geldikleri ve kendilerini iş adamı olarak tanıtan şahıslar Yahşi mahallesinde lüks bir sitede ev tuttuğu ve KOM ekiplerince teknik ve fiziki takip yapıldığı öğrenildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibin ardından Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta polis memurları Ercan Yangöz ile Abdulkadir Doğan aracı durdurdu. Şüpheliler, durduran Yangöz ve Doğan'a bir anda ateş etmeye başlayan 4 kişi daha sonra olayın yaşandığı bölgede bulunan evlerine gitti.

Saldırıda polis memurları Ercan Yangöz ve Abdulkadir Doğan vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumu ağır olan ve vücudundan 4 mermi bulunan Yangöz, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meslektaşı Abdulkadir Doğan ise başka bir hastanede ameliyata alındı. Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kıskıvrak yakalandılar

Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri şahısların yakında bulunan evine operasyon yaptı. Olayla ilgili 2 kişi evde yakalanırken 2 kişinin ise kaçarken yakalandığı öğrenildi.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

