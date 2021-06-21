Bodrum'da şehit olan polis için 12 kişi tutuklandı

Bodrum'da silah kaçakçılarına yapılan operasyondan 1 polis şehit olmuş 1 polis ise yaralanmıştı. Olayın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın ardından 4 kişiyi olay yerinde yakalarken, ardından yapılan ardı ardına operasyonlarla 19 kişi yakalandı.

Yoğun güvenlik önlemleri içerisinde Bodrum Adliyesine getirilen 19 şüpheliden 12'si mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrollü serbest bırakıldı. Şüphelilerden F.Ö'ye çelik yelek giydirildiği zanlıları getiren polislerin ise yakalarına şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün fotoğrafını taktıkları görüldü.

Eren Ayhan



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