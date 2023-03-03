Bodrum'da su krizi kapıda

Geyik Barajı yüzde 47 seviyesinde

37 milyon 810 bin metreküp su tutma hacmi bulunan Bodrum'un içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanan Geyik Barajı'nda geçen yıl Şubat ayı sonunda yüzde 88 doluluk varken, bu yıl su miktarı 19 milyon 500 bin metreküpe ve yüzde 47'ye düştü. 17 milyon 530 bin metreküp su tutma hacmi bulunan Bodrum Mumcular Barajı'nda Şubat 2022'de yüzde 89 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 48'e düştü. Menteşe'deki sulama amaçlı kullanılan Bayır Barajı doluluk oranı yüzde 99 olarak ölçüldü.

Eşen HES Barajı'nda doluluk yüzde 25'e düştü

27 milyon 170 bin metreküp su tutma hacmi bulunan Akgedik Barajı'nda geçen yıl Şubat ayı sonunda yüzde 81 doluluk varken, bu yıl bu oran yüzde 51'e düştü. Fethiye Eşen HES Barajı geçen yıl Şubat ayı sonunda yüzde 70 doluluğa ulaşırken, bu yıl bu oran yüzde 25'e, Milas Derince Barajı ise geçen yıl Şubat ayında yüzde 61 doluluk varken, bu yıl bu oran yüzde 50 seviyelerine kadar düştü.

Yağmur yağmazsa Bodrum yaz aylarında susuz kalabilir

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden sanat, siyaset, iş ve spor dünyasından birçok ünlünün konakladığı Bodrum'un içme ve kullanma suyunun karşılandığı iki barajda doluluk oranı geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 50 azaldı. Kayıtlarda yerleşik nüfusu yaklaşık 180 bin kişi olarak görünen, ikinci konutlar ve pandemi döneminde gelerek yerleşen ve nüfusunu Muğla'ya aldırmayanlar ile nüfusu iki veya üçe katlanan Bodrum, yaz aylarında yerli ve yabancı turistler ile 2 milyon nüfusa ulaşacak. Kuraklığın böyle devam etmesi durumunda turizm kenti Bodrum, yaz aylarında susuz kalma tehlikesi ile karşı karşıya.

Akköprü HES Barajı'nda sıkıntı yok

Dalaman ilçesinde sulama, kullanma ve enerji üretiminin gerçekleştiği Akköprü HES Barajı'nda geçen yıl Şubat ayında yüzde 86 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 6 azalarak yüzde 80 seviyelerine düştü. Muğla'daki büyük barajlar içinde kritik seviyede olmayan tek baraj Dalaman Akköprü HES Barajı. Barajda 336 milyon 100 bin metreküp su bulunuyor.

"İstanbul yağış almazsa, ciddi sorunlar bekliyor"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, geçen yıl yüzde 90'larda olan İstanbul barajlarının bu yıl yüzde 30-35'ler seviyesine düştüğünü açıkladı. Özçelik, "Mart ayına girdiğimiz şu günlerde bahar ayı itibarıyla ciddi bir yağış söz konusu değil. İlk üç-dört aylık yağışlara baktığımız zaman ülke genelinde yüzde 50'lere varan yağış eksikliği söz konusu. Bu etkilerden en fazla Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinin muzdarip olduğunu söyleyebilirim. Yağış eksikliği bizim rezervuarlarımızı doğrudan etkiliyor. Büyükşehirlerimizde içme suyu noktasında önemli sorunlar yaşanacağı gözükmekte. İstanbul örneğinde geçen yıl bu dönem yüzde 90'lar civarında olan rezervuar doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 30'lara düşmüş durumda. Yüzde 30-35'lerdeki su eksikliği aynı zamanda karasal su kaynaklarında da kendini gösterecektir. Dolayısıyla yaz aylarında ciddi sorunlar yaşayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Bodrum susuzluk ile karşı karşıya

Kurak geçen kış aylarının yaz aylarında nüfusu 2 milyona dayanan Bodrum için ciddi tehlike olduğunu belirten Özçelik, "İzmir ve turistik bölgemiz Bodrum'da da benzer etkiler söz konusu. Yalnız bu bölgeler nüfus etkilerini dikkate aldığımızda İstanbul'a göre daha şanslı olduğunu söyleyebilirim. Bodrum'da özellikle içme suyu teminini sağlayan iki önemli baraj var. Birisi Geyik, diğeri Mumcular Barajı. Bu barajlardan Geyik Barajı'nda geçen yıl Şubat ayı sonunda yüzde 87 olan su seviyesi yüzde 47-46'lara düşmüş durumda. Benzer şekilde yine Mumcular Barajı'nda yüzde 89 seviyelerinde olan geçen sene bu dönemdeki doluluk oranı bu sene yüzde 48'lere düşmüş durumda. Yaz aylarında ciddi bir oranda içme suyu temininde ciddi zorluklar yaşanacağı gözüküyor" dedi.

Bekir Tosun



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.