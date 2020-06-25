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Bodrum'da tatilcileri korkutan yangın

Bodrum'da tatilcileri korkutan yangın
Bodrum'da tatilcileri korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek tatil sitelerinin bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye başladı. Yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen yoğun duman, yarımadanın birçok noktasından görüldü.

Yalıkavak Küdür Yarımadası'ında otluk ve makilik alanda başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızlı bir şekilde yayıldı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın nedeniyle oluşan yoğun duman yarımadanın birçok noktasından görüldü. Tatilcilerin korku dolu anlar yaşadığı yangın yerleşim bölgelerine ilerlemeye başladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, tatilciler ve vatandaşlar da çalı, çırpı yardımıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Dumandan etkilenen vatandaşlar için bölgeye 112 sağlık ekipleri de sevk edildi.

Bazı tatilciler ise yangına aldırmadan denize girmeye devam etti.

Eren Ayhan

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