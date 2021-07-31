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Bodrum'da yangınlar büyüyor, bazı ev ve oteller tahliye ediliyor

Bodrum'da yangınlar büyüyor, bazı ev ve oteller tahliye ediliyor
Bodrum'da yangınlar büyüyor, bazı ev ve oteller tahliye ediliyor

Muğla'nın turistik Bodrum ilçesinde öğlen saatlerinde çıkan yangınlar büyüyor. Yangınların büyümesi ve yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler ve otellerde tahliye işlemi yapıldı. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için bölgeden uzaklaşıyor.

Bodrum’da yangınlar büyüyor, bazı ev ve oteller tahliye ediliyor - Tıkla İzle

Öğlen saatlerinde Kumbahçe üzerinde çıkan yangın devam ediyor. Yangın rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Yangına karadan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan da helikopterle müdahale ediyor. Bu arada alevlerin bölgedeki bir otele yaklaşması üzerine oteldeki müşteriler tahliye edildi. Yangında alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine Kumbahçe ve Umurca Bölgesi'ndeki evlerdeki vatandaşların bazıları dumandan etkilenmemek için bölgeden ayrıldı.

Alevlere teslim olan Bodrum'da ekiplerin yangınları söndürmek için mücadelesi devam ediyor.

Hamdi Yörür
 

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