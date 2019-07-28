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Bodrum'da yaşanan tekne yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum'da yaşanan tekne yangınının görüntüleri ortaya çıktı
Bodrum'da yaşanan tekne yangınının görüntüleri ortaya çıktı

Bodrum’da dün akşam saatlerinde yanan sürat teknesindeki kaptan ve yanında bulunan bir vatandaşın kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Alev topuna dönerek patlayan teknede bulunan kaptan ve 1 vatandaş ise son anda denize atlayarak canını zor kurtardı.

Bodrum’da yaşanan tekne yangınının görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Akyarlar açıklarında dün akşam saatlerinde yaşanan olayda denize açılan 6 metrelik “Rose” isimli sürat teknesi, alevlere yenik düşerek batmıştı. Teknenin içerisinde bulunan biri kaptan 2 kişi ise Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Kurtarılan 2 kişi daha sonra sağlık kontrolleri için Bodrum Limanı'na götürülmüştü. Teknede bulunan vatandaşların kurtarılma anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Aksiyon film sahnelerini aratmayan görüntülerin oluştuğu olayda yanan tekneden denize atlayan kaptan ve bir kişi son anda kurtuldu. Tekneden atlayanların Sahil Güvenlik botuna doğru yüzdüğü esnada ise alevlerin sardığı teknede büyük bir gürültüyle patlamalar yaşandığı görüldü. Yaşanan korku dolu anlar Sahil Güvenlik ekiplerince saniye saniye görüntülendi.  

Eren Ayhan

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