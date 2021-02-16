Bodrum'daki fırtına balıkçı teknelerini batırdı, dalgaların boyu 2 metreyi aştı

Bodrum'da sabah saatlerinde kuzey yakasını vuran fırtına, Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük sahillerini vurdu. Dalgaların boyu bazı kıyı kesimlerinde 2 metreye kadar ulaştı.

Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, balıkçı tekneleri battı. Bazı iskeleler ise dalgalar nedeniyle hasar gördü. Dev dalgalar sahildeki bazı iskeleleri yuttu.

Bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken fırtına Bodrum'un kuzey yakasında etkili oldu. Bodrum - Datça feribot seferleri iptal oldu.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, yarın öğlene kadar sürecek olan kuvvetli fırtınanın yerini güneşe bırakacağı öğrenildi.

Eren Ayhan

