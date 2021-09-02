Bodrum'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgar ile yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına 6 helikopter ve 2 uçak ile havadan ve çok sayıda arazöz ile karadan müdahale edildi.

Traktörünü alan yangına koştu

Bodrum'daki yangın şiddetli rüzgar ile geniş bir alana yayıldı. Bölgeye gelen mahalle sakinleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Traktörünü, tankerini alıp yangın bölgesine gelen vatandaşlar ekiplere yardımcı oldu. Ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleri ile yangının kontrol altına alınabilmesi için gelen vatandaşlar ekiplerle birlikte canla başla mücadele etti.

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Beş saat sonra kontrol altına alındı

Rüzgarın şiddeti ile büyüyen ve geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için canla başla çalışan ekipler emeklerinin karşılığını 5 saat sonra aldı. Ekipler alevleri kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eren Ayhan

