İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bodrum'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Bodrum'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı
Bodrum'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın 5 saat sonra ekiplerin havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bodrum'daki orman yangını 5 saatte kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Şiddetli rüzgar ile yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına 6 helikopter ve 2 uçak ile havadan ve çok sayıda arazöz ile karadan müdahale edildi.

Traktörünü alan yangına koştu

Bodrum'daki yangın şiddetli rüzgar ile geniş bir alana yayıldı. Bölgeye gelen mahalle sakinleri ve vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Traktörünü, tankerini alıp yangın bölgesine gelen vatandaşlar ekiplere yardımcı oldu. Ellerinde hortum ve yangın söndürme tüpleri ile yangının kontrol altına alınabilmesi için gelen vatandaşlar ekiplerle birlikte canla başla mücadele etti.

İLGİLİ VİDEO
Yangın geniş bir alana yayıldı, vatandaşlar da seferber olduYangın geniş bir alana yayıldı, vatandaşlar da seferber oldu

Beş saat sonra kontrol altına alındı

Rüzgarın şiddeti ile büyüyen ve geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için canla başla çalışan ekipler emeklerinin karşılığını 5 saat sonra aldı. Ekipler alevleri kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Eren Ayhan
 

İLGİLİ HABER
Muğlada orman yangını Muğla'da orman yangını

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.