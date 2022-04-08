Bodrum'daki oteller yaz sezonu için kapılarını açıyor

Türkiye'nin en bilinen tatil bölgelerinden Bodrum'da yaz sezonu başlıyor. Akfen Grubu yatırımı olarak, adından sıkça söz ettiren Bodrum Loft, misafirlerini yeni sürprizlerle ağırlamak üzere kapılarını açıyor.

Mayıs'tan Kasım ayına, kısa ve uzun dönemli kiralama seçenekleri ile Bodrum'da turizmi 6 aya yayan Bodrum Loft'da 4 farklı tipteki 36 villanın tamamının kiralanması geçen yılın Eylül ayından tamamlanmıştı.

Tatilcilere yerel lezzetleri ve dünya mutfaklarını deneyimleme imkânı veren restoranları ile geniş bir yemek kültürünü bir araya getirmeye devam eden Bodrum Loft'un bu yılki sürprizi dünyaca ünlü restoran zinciri Nobu Restaurant oldu. Ünlü oyuncu Robert De Niro ve Şef Nobu Matsuhisa'nın ortağı olduğu Nobu Restaurant, İstanbul'un ardından 1 Haziran'da Bodrum Loft'ta kapılarını açacak.