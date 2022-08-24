Bodrum'daki Ukraynalılardan Rusya protestosu

Akşam saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda bir araya gelen ve aralarında çocukların da olduğu Ukraynalı kadınlar, İngilizce, Türkçe ve Ukraynaca yazılmış “Çocuklar ölmesin”, “361 çocuk Rusya tarafından öldürüldü”, “Ukrayna'nın yardıma ihtiyacı var”, “Ukrayna saldırı altında” yazılı döviz ve pankartlar açtı. Eylem alanında savaş mağdurları için bağış toplandı, Ukraynalı Vlada Marichuk, Ukraynaca şarkılar söyledi.

Bodrum Ukraynalılar Dernek Başkanı İrina Demiroğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün ülkemizin en önemli günlerinden biri. Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesinin yıl dönümü. Ukrayna 31 yıl önce yeni ülke kurdu diye değil, Sovyet Rusya'dan kurtarıldı. Ukrayna'nın tarihi geçmişi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Halkımız tarihte her zaman özgürlüğü için savaşmıştır. En çok Rusya ile savaşmış ve şuan da öyle. Her zaman Ukrayna yok olsun istediler. Bugün Rusya tarafından başlatılan savaşın üzerinden tam 6 ay geçti. 8 yıl önce Kırım bölgemiz işgal edildi. Biz dilimizden, ülkemizden, kültürümüzden asla vazgeçmeyeceğiz. Ukrayna'da özgür yaşadık ve özgürlük için sonuna kadar savaşacağız.”

Dernek üyelerinden Galina Ateş ise “Savaşın sırasında bağımsızlık günümüz daha da büyük anlam kazanıyor. Vatanımız ve özgür geleceğimiz için can veren herkesi saygı ve minnetle anıyoruz. Hala siviller öldürülüyor. Kadın ve çocuklar zorla sınır dışı ediliyorlar.” şeklinde konuştu. Basın açıklaması sonunda Ukraynaca sloganlar atıldı.

Hamdi Yörür