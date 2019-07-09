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Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü

Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü
Bodrum'daki yangın büyümeden sündürüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen yangın İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Gümüşlük Karakaya mahallesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle 1 hektarlık bir alana yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve orman ekiplerine haber verdi. Bodrum itfaiye ekipleri ve Orman ekipleri kısa sürede yangının bulunduğu noktaya ulaştı. Yangına müdahale eden Orman ekipleri yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü. Bölgeye 1 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 Orman işçisi, 6 itfaiye eri müdahale etti. Yangının olduğu bölgede 122 ambulans da hazır bulundu.
Yangının neden çıktığı konusunda jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.  

Eren Ayhan

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