Bodrum'dan tüm Muğla'ya yardım seferberliği

Milas Beyciler'den başlayan ve Bodrum'a sıçrayan yangınların söndürme çalışmaları esnasından Türkiye'nin dört bir yanından yiyecek, içecek, kıyafet ve yangında kullanılan malzeme yardımları çığ gibi büyüdü. Önce Mumcular Mahallesi'nde bir okula yerleştirilen malzemeler okul yetmeyince Konacık Mahallesi'nde bulunan Heredot Kültür Merkezi yardım merkezine çevrildi.

Çığ gibi büyüyen yardım malzemeleri yangının bitmesinin ardından Muğla'nın Kavaklıdere, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden yangın bölgelerine götürülmeye başlandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yardımları durdurduklarını açıkladı. Gelen yardımlar ise Bodrum Belediyesinde bir personel ile yangın bölgelerine gönderiliyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri birçok yardım malzemesini de Muğla'da devam eden yangınlarda mücadele eden Türkiye'nin her bölgesinden gelen orman işçilerine, itfaiye ekiplerine ve gönüllü vatandaşlara dağıtmaya devam ediyor. Bir yandan Bodrum'daki yaraları sarmaya devam eden Bodrum Belediyesi diğer yandan ise yangınla mücadele eden ekiplerin imdadına koşuyor.

"Kurtuluş Savaşı ruhunu hala yaşatıyoruz"

Kurtuluş Savaşı dönemindeki dayanışma ruhunun Türk halkı tarafından halen daha yaşatıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Yaşar Çelikhan, "Yangında burası bizim ana depomuz oldu. Toplumsal duyarlılık hat safhada, sağ olsun milletimiz bizi yalnız bırakmadılar. Türk milleti her zamanki gibi örnek bir davranış sergiledi. Buraya tüm gelen yardımları bu ana depoda depolayıp, kategorize ederek envanterimize kaydımızı aldık. Sahada çalışan kurumlardan gelen talepler doğrultusunda da buradan da çıkış yapıyoruz. Bodrum'da yanan alanlar kontrol altına alındı ama çevre ilçelerde felaket hala devam ediyor. Biz de bir nebze buradaki ihtiyaç fazlası ürünleri yine aynı toplumsal dayanışma ruhu ile çevre il ve ilçelerdeki kurumlar ile paylaşıyoruz. Sağ olsunlar her şey geldi. Herkes kendi imkanları doğrultusunda gönlünden kopan ne varsa gönderdi. Aklınıza gelebilecek her şey var burada. İnsan ihtiyacı başta olmak üzere, diğer canlılara yönelik ihtiyaç malzemeleri ve mamalar, yemler de geldi. Yaşadığımız felaketi bir nebze olsun hafifletmek adına herkes katkıda bulundu. Hem Bodrum Belediyesi adına hem de bir Bodrum yaşayanları adına halkımıza teşekkür ediyorum. Tam bir Kurtuluş Savaşı ruhu var. Bunu koruyoruz, bu ruhu koruduğumuzu görmek beni çok mutlu etti. İnşallah bu dayanışma ruhunu bizden sonraki kuşaklara da aktaracağız" dedi.

"Herkes büyük bir mücadele verdi"

Muğla'daki yangınların söndürülmesinde görev alan herkesin büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ise "Bodrum Belediyesi olarak ilk etapta Mumcular bölgesinde afet kriz masası yönetimini oluşturduk. Akabinde de bir okulumuzu lojistik merkezi olarak belirledik. Daha sonra Mazı yolu üzerine kriz yönetimi için bir alan oluşturduk. İçerisinde bulunduğumuz alan da Konacık ana toplama merkezimiz. Bu merkezimizde ise il dışından gelen tüm yardımları alıyoruz. Artık yardım alımlarını da kestik. Çünkü çok fazla malzeme geldi. İsrafa neden olabilecek ürünler var elimizde. Şu anda bu ürünleri Bodrum merkezi dışında, Milas, Yatağan ve diğer bölgelere de gönderimini sağlıyoruz. Yangın süreci boyunca sahaya 5 bin adet yangın tüpü dağıttık. Yangının beşinci gününde Bodrum ilçemizdeki yangın kontrol altına alındı. Bu bölgede Turizm Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Tarım ve Orman Bakanımız görev yaptılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada ciddi bir emek ve mücadele verildi. Elbette eksikler, kusurlar ve eleştiriler olmuştur ama biz Bodrum Belediyesi olarak krizi yönetmek için hızlı hareket edip herkesle entegre olduk. Orman işletmesi çalışanlarımız, sahil güvenlik çalışanlarımız, emniyet mensuplarımız, jandarma güçlerimiz, itfaiye erlerimiz büyük mücadele verdiler. Hepsinden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Yaraları sarıyoruz"

Bodrum'da kontrol altına alınan yangın sonrasında hasar tespit çalışmalarının başladığını sözlerine ekleyen Tutkun, "Dört tane evi yanan vatandaşımızın konteynerini içi tam donanımlı olarak kuruyoruz. Kaymakam bey sağ olsun tüm kurum ve kuruluşlar ile gönüllü vatandaşları herkesi uyum içerisinde bir potada başarılı bir şekilde yönetti. Şimdi artık yaraları sarma zamanı. Bodrum Belediyesi de hasar tespitlerini yapıyor. AFAD evi yanan yerlere maddi ve manevi yardımlara da başladı. Biz de onların ihtiyaçlarını gideriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eren Ayhan - Murat Uçkaç