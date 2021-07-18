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Bodrumlu vatandaştan turist yoğunluğuna tepki!

Bodrumlu vatandaştan turist yoğunluğuna tepki!
Bodrumlu vatandaştan turist yoğunluğuna tepki!

Kurban Bayramı tatili için Muğla’ya akın eden yerli turistler, yöre halkını isyan ettirdi. Bir vatandaş, "Çayı bedava mı veripdurula bu Bodrum’da. Evinizde oturugosenize” dedi.

Bodrumlu vatandaştan turist yoğunluğuna tepki! - Tıkla İzle

Muğla'da tatilcilerin en fazla tercih ettiği ilçelerin başında Bodrum geliyor. Kurban Bayramı tatilinde nüfusu 1 milyona ulaşan Bodrum'da sokaklarda adım atacak yer kalmazken, caddelerde de araç trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

“Evinizde oturugosenize”

Bodrumlu bir vatandaş, aracı ile şehir içinde seyir halinde iken gördüğü trafik karşısında sitem etti. Muğla şivesi ile tatilcilere seslenen vatandaş, “Bu insanla nere gidipduru. Bu Bodrum'da ne var ne yok söyleyiverin. Bizim bilmediğimiz bişe mi var akıdeşler anlamadım ya. Çayı bedava mı veripdurula bu Bodrum'da. Evinizde oturugosenize” dedi.

Bekir Tosun

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