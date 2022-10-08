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Bodrumspor, Sakaryaspor'u farklı geçti

Bodrumspor, Sakaryaspor'u farklı geçti
Bodrumspor, Sakaryaspor'u farklı geçti

Spor Toto 1. Lig’in 8. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor’u 5-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

19. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içinde yaşanan mücadelede Kenan Özer'in vuruşu topu ağlarla buluşturdu. 1-0.

26. dakikada sağ kanattan hızlı gelen Bodrumspor'da Üzeyir'in ortasında Kenan Özer'in ceza sahası içinde kafa vuruşu topu ağlarla buluşturdu. Kenan Özer kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Skor 2-0.

36. dakikada kendi sahasından etkili çıkan Bodrumspor'da Adıs'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Samet Yalçın'ın vuruşu topu ağlarla buluşturdu. Skor 3-0

45+2. dakikada sol kanatta Kenan Özer'in ortasıyla topla buluşan Adıs'ın kaleye etkili vuruşunu kaleci kornere çeldi.

58. dakikada kontra atakla hızlı çıkan Bodrumspor'da Süleyman Güneş'in ceza sahasına yaptığı ortada Adis'in vuruşuyla top ağlarla buluştu. 4-0.

65. dakikada etkili gelen Sakaryaspor'da ceza sahası içerisinde Ozan Sol'un vuruşuyla top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Koray Kılınç'ın ortasında Samet Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Ali Can Alp

Bodrumspor: Sousa, Erkan, Süleyman Özdamar, Samet, Kenan (Erdem dk. 73), Süleyman Güneş (Dejan dk. 66), Adis (Koray dk. 66), Üzeyir, Onur (Ali dk. 80), Cenk (Bahadır dk. 66), Recep

Yedekler: Bahri, Omar, Apti Mert, Musah

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Sakaryaspor: Furkan (Cihan dk. 15), Çağlayan, Kabongo, Serkan (Isaac dk. 46. X), Mıchal, Hüsamettin (Odıse dk. 46.), Hakan, Ozan (Emirhan dk. 73), Oğuz(Burak dk. 46), Hurşit, Ümit,

Yedekler: Hıfsullah, Yasin, Berkay

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Kenan Özer (dk. 19 ve 26), Samet Yalçın (dk. 36 ve 90+3), Adis (dk. 58) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Serkan Odamaşoğlu, Çağlayan (Sakaryaspor), Jahovic, Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

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