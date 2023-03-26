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Bodrumspor ve Erzurumspor puanları paylaştı

Bodrumspor ve Erzurumspor puanları paylaştı
Bodrumspor ve Erzurumspor puanları paylaştı

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Gökdeniz'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

45+4. dakikada Alican'ın sert vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.

54. dakikada Shala'nın vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top dışarı çıktı.

62. dakikada ceza sahası dışından Süleyman'ın yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada Mustafa Akbaş'ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada Kenan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

90+7. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Samet, kaleci Mehmet'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

Stat: Bodrum

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Güner Mumcu Taştan

Bodrumspor: Diogo, Erkan, Süleyman Özdamar, Samet, Koray (Hakan dk. 61), Kenan (Mert dk. 90 +6 ?), Üzeyir, Onur, Gökdeniz (Omar dk. 77), Cenk, Erdem (Muhsa dk. 46)
Yedekler: Bahri, Yekta, Eren, Ali

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Erzurumspor: Mehmet, Mustafa, Hasan (Aaron dk. 69), Eren, Mikhail, Özgür (Herolind dk. 46), Mustafa, Cengizhan (Ufuk dk. 59) (Zakarya dk. 75), Alican, Orhan, Celal

Yedekler: Rıdvan, Sefa, Muhammet, Fırat, Eyüp, Yakup

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Kırmızı kart: Erkan Değişmez (dk. 39) (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Cengizhan, Herolind, Mustafa (Erzurumspor), Erdem, Kenan, Onur (Bodrumspor)

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

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