Bodrum'u fırtına vurdu

Bodrum'da akşam saatlerinde etkili olan ve gün boyu devam eden rüzgar Bodrum'da hayatı durma noktasına getirdi. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulması nedeniyle kıyılarda bulunan işletmeler dalgalarla boğuştu. Rüzgarın etkisinin açık denizde ise 90 kilometreyi bulduğu öğrenildi. Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 3 metreye kadar çıktı. Bodrum Belediyesi limanlarda uyarı yaparak; balıkçı teknelerinin, günlük tur teknelerinin ve diğer teknelerin limandan ayrılmamasını anons etti.

Sabah saatlerinde hızını arttıran rüzgar nedeniyle bazı balıkçı tekneleri dalgalara yenik düştü. Aralıklarla yağan sağanak ise denizin rengini değiştirdi. Bazı bölgelerde ağaçların devrildiği öğrenildi. Fırtınanın saatteki hızının akşam saatlerinde 80 kilometreye kadar çıkacağı öğrenildi. Fırtınanın Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar süreceği bildirildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kırmız alarma geçerek, tüm personeliyle 24 saat teyakkuza geçti. Yağış nedeniyle çöplerle kapanan mazgallara anında müdahale edildi. Öte yandan, fırtınayı fırsat bilen bir sörfçü ise Ortakent sahilinde tehlikeli dalgalara karşı sörf yaptı.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

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