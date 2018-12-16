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Bodrum'u sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Bodrum'u sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
Bodrum'u sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak yağmur şiddetini arttırınca cadde ve sokaklar göle döndü. Kısa sürede hayatın felç olduğu ilçede vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bodrum'u sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü - Tıkla İzle

Bodrum'da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağışla birlikte zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu. Bitez Mahallesi'nde bulunan birçok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bodrum'da son bir kaç ayda etkili olan şiddetli yağışların sele dönmesi ise vatandaşı isyan ettirdi.

Belediye, zabıta ve itfaiye ekiplerinin ise yaşanacak su baskını ve sel durumlarında hazırlıklı olarak bekledikleri öğrenildi. Bodrum Belediyesi anons ve toplu mesaj geçerek vatandaşları şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta gözde turizm merkezinde yaşanan sel nedeniyle asfaltlar patlamış, çok sayıda araç ve motosiklet sürüklenmiş, elektrik direkleri devrilmişti. Birçok ev ve işyerini su basan ilçede büyük çapta maddi hasar oluşmuştu.

Tuba Ayhan - Eren Ayhan
 

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