Boeing 737 MAX 8 uçaklarının Almanya'ya giriş çıkışı yasaklandı

Son 5 ay içerisinde 2 kez düşmesi üzerine tedbir amaçlı Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların giriş ve çıkışlarını geçici olarak durduran ülkelere Almanya da katıldı.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bizim için güvenlik her şeyden önemlidir. Bütün şüpheler giderilene kadar Alman hava sahasının tüm Boeing 737 MAX tipi uçaklara kapatılması talimatını verdim” ifadesini kullandı.

Pazar günü, Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağı Etiyopya'nın Addis Ababa kentinden Kenya'nın Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşmüştü. 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından İngiltere, Çin, Singapur, Avustralya ve Güney Kore gibi ülkeler, Boeing 737 MAX 8 tipi uçakların ülkeye inişlerini ve ülkeden kalkışlarını durdurmuştu. Ekim 2018'de ise Endonezya'da Lion Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçak denize düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Mahmut Tosun

