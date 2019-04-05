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Boeing CEO'su itiraf etti: 'Otomatik uçuş sistemi iki 737 kazasında rol oynadı'

Boeing CEO'su itiraf etti: 'Otomatik uçuş sistemi iki 737 kazasında rol oynadı'
Boeing CEO'su itiraf etti: 'Otomatik uçuş sistemi iki 737 kazasında rol oynadı'

Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, şirketin ilk kez 737’ler üzerindeki otomatik uçuş sisteminin kötü verilerle beslenmesinin, 346 kişiyi öldüren iki kazada rol oynadığını kabul etti.

 Etiyopya havacılık yetkililerinin soruşturması sonrasında yapılan açıklamada Addis Ababa'de yaşanan kazada pilotaj hatası olmadığı ortaya çıkmıştı. 

Muilenberg, Twitter adresinden yayınladığı video mesajında, "Etiyopya Havayollarının uçuş 302 kazasının ön raporunun açıklanmasıyla, her iki uçuşta da MCAS olarak bilinen Manevra Karakteristiklerinin Arttırma Sistemini, hatalı saldırı açısı bilgisine cevaben aktive etti" itirafında bulundu. 

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da kalktıktan sadece 6 dakika sonra düşen Etiyopya uçağı ile Endonezya'nın Java Denizi'ne düşen Lion Air uçuşunda pilotların, MCAS adı verilen otomatik bir uçuş kontrol sisteminin aktif olmasının ardından uçağın kontrolünü geri almakta zorluk çektikleri rapor edilmişti.  

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