İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boeing'den uçak kazalarında ölenlerin ailelerine 100 milyon dolar yardım

Boeing'den uçak kazalarında ölenlerin ailelerine 100 milyon dolar yardım
Boeing'den uçak kazalarında ölenlerin ailelerine 100 milyon dolar yardım

Boeing şirketi, Etiyopya ve Endonezya’daki uçak kazalarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerine toplam 100 milyon dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden Boeing şirketi, Etiyopya ve Endonezya'daki uçak kazalarında ölen kişilerin ailelerine toplam 100 milyon dolar yardımda bulunacaklarını açıkladı. Açıklamada, “Bu yardım fonu, kazadan etkilenen ailelerin ve toplulukların eğitimine, yaşam masraflarına ve ekonomik gelişmelerine destek olacak. Yerel hükümetler ve sivil toplum örgütleri ile yardımların ulaştırılması için işbirliği kuracağız” ifadeleri yer aldı.

Boeing 737 Max 8 tipi yolcu Endonezya'da ve Etiyopya'da düşmesi sonucu Endonezya'da 189, Etiyopya'da 157 kişinin hayatını kaybetmişti.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.