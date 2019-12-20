Boeing'in yeni kapsülü uzaya fırlatıldı

Amerikan uçak üreticisi Boeing, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) astronot taşımak için yeni test kapsülü gönderdi. Fırlatma işlemi Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonundan yerel saatle 06.36'da gerçekleşti. Kapsülün görevinin 1 hafta süreceği belirtildi. Ancak planlanan fırlatmanın istendiği gibi olamadığı konusunda bazı belirtiler olduğu; kapsülün bir sonraki aşamaya ilerleyemediğine dair ihtimallerin açığa çıktığı ifade edildi. Boeing şirketi rehberlik ve kontrol ekibinin nasıl ilerleneceği konusunun değerlendirdiğini belirtti.