İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme

Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme
Boğaz geçişlerinde yeni düzenleme

Denizcilik Genel Müdürlüğü, boğazlardan geçecek petrol ürünü taşıyan gemilerden 6 Şubat’tan itibaren sigorta teyit mektubu talep edecek.

Boğazlardan geçen ham petrol tankerleri için istenen sigorta teyit mektubu, petrol ürünü taşıyan gemiler için de talep edilecek. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türk boğazlarından yüklü olarak geçecek petrol ürünleri taşıyan gemilerin sigorta kuruluşlarından, gemi detayı, yükü ve seferinin yer aldığı ve P&I sigortasının bu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirten bir mektup almaları ve bu belgeyi Seyir Planı'na eklemeleri gerektiği belirtildi. Sigorta teyit mektubunun 6 Şubat'tan itibaren talep edileceği bildirildi.
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.