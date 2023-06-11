İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Boğaz gezisinde su alan yat, Bebek iskelesine yanaştı

Boğaz gezisinde su alan yat, Bebek iskelesine yanaştı
Boğaz gezisinde su alan yat, Bebek iskelesine yanaştı

İstanbul Boğazı gezisi sırasında içerisinde 15 yolcunun bulunduğu yat su almaya başladı. Bebek iskelesine yanaşan yatta bulunan yolcular tahliye edildi.

Boğaz gezisinde su alan yat, Bebek iskelesine yanaştı - Tıkla İzle

Olay, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Bebek iskelesinden Boğaz'a açılan bir yatta meydana geldi. İddialara göre, 15 yolcusuyla Bebek'ten Boğaz'a açılan kiralık yatın kaptanı yatın su aldığını fark etti. Kaptan, yatı Bebek iskelesine yanaştırdı. İskelede 15 yolcu tahliye edilirken, yat ise yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine çağrılan vinç ile yat battığı yerden yarım metre kaldırılarak, içine dolan sular boşaltıldı.

Furkan Duman - Doğan Can Cesur

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.