Boğaz manzaralı villada korkutan yangın

Olay, saatlerinde, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boğaz manzaralı iki katlı bir villada henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatının tümüne yayılırken çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri villanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Aydemir Kadıoğlu

