Boğaz'da arızalanan 128 metre boyundaki yük gemisi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde makine arızası yapan 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörleri tarafından kurtarılarak Türkeli'ye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada;
“Mısır'dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan SAKIZAYA ELEGANCE isimli 228 m boyundaki dökme yük gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli'ye demirletildi.” ifadeleri kullanıldı.
Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan
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