Boğazda gün doğumu sırasında sis etkili oldu

İstanbul'da dün etkili olan sis bu sabah da sürdü. İstanbul Boğazı'nda gün doğumu sırasında sis de etkisini gösterince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bu harika manzarayı kaçırmak istemeyen yabancı turistler ile vatandaşlar Ortaköy İskelesi'ne gelerek İstanbul Boğazı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün eşsiz manzarasını görüntüledi. Turistlerin ortaya çıkan manzarayı hayranlıkla izledikleri görüldü.
Senat Destanoğlu - Murat Horoz -Batuhan Altınbaş
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