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Boğaz'da lüks yatın alev alev yandığı anlar kamerada

Boğaz'da lüks yatın alev alev yandığı anlar kamerada
Boğaz'da lüks yatın alev alev yandığı anlar kamerada

Kuzguncuk açıklarında özel bir yatta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yatta bulunan 6 kişi balıkçıların yardımıyla kurtarılırken yat alev alev yandı. Yatın alevlere teslim olduğu anlar ve itfaiyenin yangına müdahale etmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar ilçesi Kuzguncuk sahili açıklarında bulunan özel bir yatta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yatta bulunan 6 kişi denizdeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle lüks yat denizin ortasında alev alev yandı. Sahildeki vatandaşlar yanan yatın kendilerine doğru geldiğini görünce panikle kaçtı. Yatta çıkan yangın deniz itfaiyesinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yatın alev alev yandığı anlar ile vatandaşların yangını panikle izlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks yat denizde alev alev yanıyor, yatın kendilerine doğru geldiğini gören sahildeki vatandaşlar kaçıyorlar. İtfaiye yangına müdahale ediyor.  

Metin Başar


 

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