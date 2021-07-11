Boğazdan geçen savaş gemilerinin dalgası kafe ve balıkçıları vurdu

Olay geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çengelköy Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu savaş gemilerin İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı esnada normal seyir hızının üstüne çıkması nedeniyle oluşan sert dalgalar sahil şeridindeki kafe ve balıkçı iskelesini vurdu. Şiddetli dalgaların vurduğu esnada kafe içerisinde oturan müşteriler bir an da sular içerisinde kalırken, balıkçı iskeleleri ise dalgaların şiddetine dayanamayarak parçalandı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“İskele dalgalara dayanamadı, parçalandı”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, “Geçtiğimiz günlerde savaş yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Bu zamana kadar başımıza gelmeyen bir olay ile karşılaştık. Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı. Norma hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandı” diye konuştu.



Abdul Samet Kaya - Mustafa Ayabakan