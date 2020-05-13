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Boğaz'dan geçişe sağlık kriteri

Boğaz'dan geçişe sağlık kriteri
Boğaz'dan geçişe sağlık kriteri

Boğazları kullanacak gemiler, sağlık durumu başta olmak üzere bütün bildirimleri eksiksiz yapacak. Yanlış beyana, Montrö çerçevesinde ceza kesilecek.

Türkiye, salgın ile mücadelede Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden kaynaklı kazanımlarını devreye sokuyor. Boğazlardan geçmek isteyen gemiler için yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; Montrö'de yer alan "Boğazlara giren her geminin, uluslararası sağlık kuralları çerçevesinde Türk yasalarıyla belirlenmiş denetime tabi tutulacağı" ilkesi çerçevesinde çalışma başlatmıştı. Düzenleme ile geçiş yapmak isteyenler; gemideki sağlık durumunu gösteren evraklar ile diğer belgeleri, e-posta aracılığıyla İstanbul ve Çanakkale Boğazı Sağlık Denetleme Merkezine iletiyor. 15 Mayıs'tan itibaren de "Boğaz Geçiş Bildirimi" devreye girecek. Genel Müdürlüğün internet sayfasında oluşturulan “Boğaz Geçiş Bildirimi” sayfasına, gemilere ait bildirim ve belgeler elektronik ortamda iletilecek. Montrö Anlaşması'ndan kaynaklı bu hak çerçevesince Türkiye, gerçeğe aykırı sağlık beyanında bulunan gemileri tespit etmesi halinde, idari para cezası kesebilecek.

Türkiye Gazetesi

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