İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli’de boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı kesilen ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Hafize Kurban’ın tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Olay, geçtiğimiz 27 Ağustos ta Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi 1203 sokakta meydana geldi. İddialara göre, Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşıyordu. 27 Ağustos günü 4 yaşındaki kızı ile annesinin evine girmek üzereyken Hafize Kurban ile eşi sokakta karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Ardından Kurban eşi Uğur Kurban tarafından karın boşluğuna, göğsüne ve boğazına bıçak darbesi alarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile Kurban, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bir dizi ameliyat geçiren Kurban ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Ancak Kurban'ın yaşamak için verdiği mücadele yetmeyince beyin ölümü gerçekleşti. 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kurban'ın ne zaman toprağa verileceği ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan, olayın ardından polis tarafından kısa sürede yakalanan koca Uğur Kurban ise geçtiğimiz günlerde tutuklanarak ceza evine gönderildi. 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.