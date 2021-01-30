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Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında
Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada LGBT Kulüp Odasına yapılan aramlar polis kamerasına yansıdı.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında - Tıkla İzle

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüpheli savcılık tarafından serbest kalmıştı. 2 şüphelinin aramasının devam ettiği soruşturma kapsamında polis ekiplerinin Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde LGBT Kulüp Odası'nda yaptığı aramalar polis kamerasına yansıdı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirildiği görülüyor.

Sadık Kahraman
 

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