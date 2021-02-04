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Boğaziçi Üniversitesi protestolarında polis araçlarına saldıran 5 kişi yakalandı

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında polis araçlarına saldıran 5 kişi yakalandı
Boğaziçi Üniversitesi protestolarında polis araçlarına saldıran 5 kişi yakalandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanmasına tepki bahanesiyle korsan gösteri sırasında polis araçlarına saldırdıkları ileri sürülen 8 şüpheliden 5’i yakalandı.

Boğaziçi Üniversitesi protestolarında polis araçlarına saldıran 5 kişi yakalandı - Tıkla İzle

Alınan bilgilere göre, Boğaziçi Üniversitesi'nin geçtiğimiz Pazartesi günü yerleşkede protesto gösterileri yapılmış, polis ile göstericiler karşı karşıya gelmiş, çok sayıda eylemci gözaltına alınmıştı.

Eylemlerdeki gözaltı olayını protesto etmek amacıyla Salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan kişilerden bazıları, polis ekiplerinin kullandığı araçları taşlayıp, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunmuştu.

O saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 şüpheli tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen İstanbul Polisi, yürütülen soruşturma kapsamında Y.A.K., N.E., M.C.D., Ö.Ş. ve A.K. adlı 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Sadık Kahraman
 

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