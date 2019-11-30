Boğaziçi Zirvesi'inde yükseköğretimin sorunları masaya yatırıldı

Bu sene "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" temasıyla İstanbul'da gerçekleşen ve 90'dan fazla ülkeden rekor sayıda katılımcıyı ağırlayan 10. Boğaziçi Zirvesi son gününü eğitim paneliyle kapattı. Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun sponsorluğunda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlter Turan üstlendi. "Küresel Yükseköğretimde yeni trendler nelerdir?, Üniversiteler ülkeler için nasıl ekonominin motoru olurlar?, Panelde, Türkiye'de üniversiteler ve endüstriler arasında etkin işbirliği için gereksinimler nelerdir?" gibi konuların ele alındı.

“Yükseköğretim kimlik değiştiriyor”

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, yükseköğretimin kimlik değiştirdiğini vurguladığı konuşmasında, “Yükseköğretim öncesindeki eğitim aşamalarından bağımsız değildir. Gerçekten okul öncesi eğitim her şeyin başında geliyor. Orada ne kadar sağlam temeller atılırsa, üniversitede bizim işimiz bir o kadar rahat oluyor. Dünyadaki değişik trendler karşısında yükseköğretimin yeni şeklileri de oluştu. Yükseköğretim artık kimlik değiştiriyor. Üniversiteler kişileri sadece meslek sahibi edip, gençlerimize iş imkanı sağlayan bir kurum değil. Üniversitelerin rolünü daha iyi anlamak için şu iki soruyu sormamız lazım. Üniversite kimdir?, Üniversite öğretim üyesi nedir? Bu sorulara çözüm ararken kişiler için kullanılan ‘kim' ve nesneler için kullanılan ‘ne' kavramalarını bilinçli olarak değiştirdim. Bu kavramların değiştirilebilir şeklini tartışmamız lazım. Bence artık yükseköğretimde dijital eğitim, yakından eğitim, şehir üniversitesi gibi kavramların dışında temellere dönmenin zamanı. Çünkü teferruatla uğraşmaktan esasları kaybettik. Her şeyden önce akademisyen olarak bizim görevimiz soruları ortaya atmak ve çözüm ararken, bunun sistematik olmasına katkıda bulunmaktır” dedi.

“Temel unsurumuz katma değerdir”

Üniversite-endistrü ilişkisine de değinen Prof. Dr. Ferman, “Bir işi etkin, etkili ve verimli yapmak önemlidir. Bu bakımdan bizim temel unsurumuz katma değerdir. Üniversiteler de katma değer üretmek zorundadır. Üniversite, üniversite olduğu için kutsal, dokunulmaz, entelektüel ve önemli değildir. Üniversite içini doldurduğu anda bu unvanları layıktır. Dolayısıyla üniversitelerin yeniden temellere dönüp, bu sorgulamayı kendi içlerinde yapmaları gerekir” ifadelerinde bulundu.

Paneli değerlendiren Beykent Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Murat Süslü ise, “Bu zirveye 3. katılışımız. Açıkçası dünyada olup bitenler karşısında birçok vizyonun, fikrin yer aldığı bir zirve oldu. Bu zirvede yer almamın, bu zirvenin oluşumuna katkı sağlamanın ve akademik almamda bilgi aktarmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Zirvenin eğitim kısmında değişen dünyada üniversitelerin kendisini en doğru pozisyonda tutabilmesi için yapması gerekenler üzerine konuşuldu. Bu bağlam da değişen dünyada yeni nesle verilecek eğitimin de değişmesi yadsınamaz bir gerçek. Ayrıca Türkiye'nin yükseköğretimde çekici bir lokasyon olması da değinilen önemli konulardan” dedi.