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Boğazına bıçak dayayarak korku dolu anlar yaşatmıştı, bu kez de hap içerek intihara kalkıştı

Boğazına bıçak dayayarak korku dolu anlar yaşatmıştı, bu kez de hap içerek intihara kalkıştı
Boğazına bıçak dayayarak korku dolu anlar yaşatmıştı, bu kez de hap içerek intihara kalkıştı

Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sevilay K. birden fazla ilaç içerek kendine zarar vermek istedi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Sevilay K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadın; daha önce de boğazına bıçak dayayarak dakikalarca korku dolu anlar yaşatmıştı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kadırga yokuşunda meydana geldi.

Sevilay K. ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Sevilay K.ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Sevilay K.nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Sevilay K'nın daha önce de evinin önünde ateş yaktığı tartışmanın büyümesi üzerine bina girişindeki bir iş yerine girerek bıçağı boynuna dayayarak intihara kalkıştığı, ikna çabalarının ardından teslim olduğu ortaya çıktı.

Emre Can Bayram
 

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