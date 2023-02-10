Bogdan Bogdanovic ve Jan Vesely'nin formaları destek için satışta

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar, destekler gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem sarı-lacivertlilerde de oynayan Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic ile Çek oyuncu Jan Vesely'nin, depremzedelere yardım etmek için imzalı formalarını verdiğini belirtti. Mahmutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Vesely ile Bogdanovic'in depremden dolayı yaşanan acıları paylaştıklarını dile getirerek, ellerinden geleni yapmak istediklerini söylediğini ifade etti. İki basketbolcunun imzalı formaları, depremzedelere bağışlanmak üzere açık arttırma usulüyle satışa çıktı.

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